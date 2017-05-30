Фанаты «Игры престолов» составили список потенциальных трупов нового сезона

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Москва, 30 мая. Фанаты «Игры престолов» делают ставки на то, какие именно персонажи будут убиты в новом сезоне сериала. Создатели обещают, что он станет предпоследним, а значит, решили поклонники, стоит ожидать море крови и смертей.

Знатоки пытаются угадать, кто из героев умрет первым. Они составили список из семи имен — по числу серий седьмого сезона.

У Серсеи, по мнению фанатов, нет никаких шансов на выживание, она возглавила рейтинг, практически никто не сомневается в том, что ее обязательно должны убить. На втором месте Бейлиш — уж слишком подозрительным кажется его уход в тень от событий. Предатель Теон, считают поклонники, уже исчерпал себя и должен умереть — он замыкает тройку лидеров рейтинга.

Эурон Грейджой на четвертом месте. Он тоже лишний на этом празднике жизни, полагают любители «Игр». Дейенерису один раз уже повезло выжить, второго не будет, его настигнет смерть в новом сезоне, уверены они. Не доживет до финала и Тормунд, если верить прогнозам, а также коварная Эллария.

Зрителям осталось дождаться премьеры и увидеть все собственными глазами. Выход нового сезона запланирован на 16 июля, пишет «Российская газета».