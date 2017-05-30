Италия поддержала призыв Меркель к независимости от США

В Избранное

Скопировать

Рим, 30 мая. Председатель правительства Италии Паоло Джентилони поддержал высказывания канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая призвала Европу рассчитывать только на свои силы.

По словам итальянского политика, этого требуют современные вызовы.

«Наше сотрудничество с США не может заставить нас отказаться от наших обязательств по изменению климата, поддержке политики открытости и свободной торговле», — подчеркнул Джентилони.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель указала на то, что Европа должна стать активным международным игроком.