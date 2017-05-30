В Петербурге продолжает расти спрос на новые автомобили

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Санкт-Петербург, 30 мая. По итогам первого квартала 2017 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб».

По сведениям аналитиков, за первый квартал 2017 года в Петербурге было продано 38 139 легковых автомобилей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за апрель продажи возросли на 6% — в Петербурге за этот месяц продали 10 986 автомобилей.

Аналитики отмечают, что тренд на закрепление минимального роста продаж, который наметился по итогам первого квартала, сохранится в ближайшие несколько месяцев. Рост продаж эксперты объясняют тем, что на рынок во второй половине прошлого года вышли новые Hyundai Creta и Renault Kaptur.