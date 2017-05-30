СК РФ расследует нападение собак на школьников во время урока в Мордовии

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Саранск, 30 мая. По факту нападения бродячих собак на детей в республике Мордовия проводится доследственная проверка. Как говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по республике, ЧП случилось 22 мая в городе Ковылкино.

Согласно приведенным данным, бродячие собаки покусали учеников во время урока физкультуры на территории школы №4.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. Будут проведены проверочные мероприятия, в рамках которых опросят как пострадавших, так и очевидцев. Процессуальное решение будет дано по результатам проверки.

Напомним, 29 марта сообщалось, что мальчик попал в больницу в Магадане после того как на него набросилась стая собак.