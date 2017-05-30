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Украина
Порошенко рассказал о приближении Украины к Европе

Порошенко рассказал о приближении Украины к Европе

16:42  30 Мая 2017
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Порошенко рассказал о приближении Украины к Европе

Киев, 30 мая. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал ратификацию Нидерландами соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза. По словам украинского лидера, данное соглашение приближает Киев к объединенной Европе.

«Вступление в действие соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли и безвизовый режим с ЕС, который стартует через десять дней — это очень важные шаги на нашем пути к объединенной Европе», — сообщается в официальном заявлении на сайте Петра Порошенко. Там также отмечается, что Украина постепенно интегрируется в европейскую политику сразу в нескольких сферах.

Президент Украины добавил, что в скором времени Нидерланды передадут ратификационную грамоту в Брюссель, после чего Совет Евросоюза запустит выполнения соглашения об ассоциации ЕС на «полную мощность».

Ранее сообщалось, что Нидерланды ратифицировали соглашение о свободной торговле Украины и ЕС. 

#евросоюз #порошенко
Алексей Громов
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