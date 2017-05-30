Двухсоткилограммовую корову спасли из канализационного колодца в Подмосковье

В Избранное

Скопировать

Москва, 30 мая. Упавшую в люк 200-килограммовую корову достали из канализационного колодца в поселке Дорохово Рузского городского округа в Подмосковье. Об этом сообщили в ГКУ МО «Мособлпожспас».

Чтобы достать застрявшее животное из узкого колодца, его пришлось обмотать веревками и старыми пожарными рукавами, после чего корову удалось поднять на поверхность.

Спасателям помогали местные жители. Операция по поднятию буренки длилась около трех часов. Напуганное животное достали из ямы после нескольких силовых подходов. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», сейчас здоровью и жизни коровы ничто не угрожает.