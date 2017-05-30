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Происшествия
Двухсоткилограммовую корову спасли из канализационного колодца в Подмосковье

Двухсоткилограммовую корову спасли из канализационного колодца в Подмосковье

16:57  30 Мая 2017
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Двухсоткилограммовую корову спасли из канализационного колодца в Подмосковье

Москва, 30 мая. Упавшую в люк 200-килограммовую корову достали из канализационного колодца в поселке Дорохово Рузского городского округа в Подмосковье. Об этом сообщили в ГКУ МО «Мособлпожспас».

Чтобы достать застрявшее животное из узкого колодца, его пришлось обмотать веревками и старыми пожарными рукавами, после чего корову удалось поднять на поверхность.

Спасателям помогали местные жители. Операция по поднятию буренки длилась около трех часов. Напуганное животное достали из ямы после нескольких силовых подходов. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», сейчас здоровью и жизни коровы ничто не угрожает.

Катерина Михайлиди
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