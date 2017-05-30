Метеорологи предупредили москвичей о приближении нового урагана

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Москва, 30 июня. В ночь с 31 мая на 1 июня в Москве ожидается повторение урагана, сообщили представители Росгидрометцентра.

Метеорологи констатировали, что ночью на 1 июня в столице может выпасть до восьми-девяти миллиметров осадков. Кроме того, ожидается сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.

Руководитель департамента ЖКХ Москвы Павел Ливинский обратил внимание, что этот прогноз похож на тот, который синоптики давали перед ураганом, обрушившимся на столицу и регион 29 мая.

Ранее спасатели МЧС РФ ликвидировали основные последствия смерча в Московском регионе. Разгул стихии 29 мая привел к человеческим жертвам и значительным разрушениям.