В Даръа прибыло подкрепление САА из Дамаска

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Аль-Манишия, 30 мая. «Умеренная» оппозиция устроила очередную провокацию в районе Хирбет Газале и Аль-Манишия.

Боевики в очередной раз проигнорировали меморандум о создании в провинции Даръа зоны деэскалации и нанесли массированный ракетный удар по позициям сирийских военных около Харбет Газале. Оппозиционеры использовали тяжелые ракеты «Элефант» и РСЗО.

В Даръа прибыло подкрепление из Дамаска, сообщает сирийский военный источник. Подразделения 4-й механизированной дивизии и отряды сирийского ополчения пришли на помощь 15-й бригаде 5-й бронетанковой дивизии САА. Бригада ведет боевые действия с террористами в районах Аль-Балада и Аль-Манишия.