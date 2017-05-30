Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
В Даръа прибыло подкрепление САА из Дамаска

В Даръа прибыло подкрепление САА из Дамаска

16:41  30 Мая 2017
418

В Даръа прибыло подкрепление САА из Дамаска

Аль-Манишия, 30 мая. «Умеренная» оппозиция устроила очередную провокацию в районе Хирбет Газале и Аль-Манишия.

Боевики в очередной раз проигнорировали меморандум о создании в провинции Даръа зоны деэскалации и нанесли массированный ракетный удар по позициям сирийских военных около Харбет Газале. Оппозиционеры использовали тяжелые ракеты «Элефант» и РСЗО.

В Даръа прибыло подкрепление САА из Дамаска

В Даръа прибыло подкрепление из Дамаска, сообщает сирийский военный источник. Подразделения 4-й механизированной дивизии и отряды сирийского ополчения пришли на помощь 15-й бригаде 5-й бронетанковой дивизии САА. Бригада ведет боевые действия с террористами в районах Аль-Балада и Аль-Манишия.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть