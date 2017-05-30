Глава ЛНР рассказал о тонкостях интеграции Донбасса в правовое поле России

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Луганск, 30 мая. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий рассказал об интеграции Донбасса в Россию, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«По сути, интеграция началась с первых дней существования республики. Интеграционный комитет «Россия — Донбасс» должен вывести наши отношения на новый, взаимовыгодный уровень, ведь Донбасс был одним из научно-промышленных центров Советского Союза. Его потенциал и в новых условиях может быть с успехом использован, например для решения конкретных задач по импортозамещению», — заявил Плотницкий.

Глава республики отметил, что быстрее и гармоничнее всего проходит интеграция в культурной и образовательной сферах. Школьники и студенты уже два года учатся по российским программам и учебникам, учителя проходят повышение квалификации в российских центрах, через Интернет регулярно организуются открытые лекции, мастер-классы, конференции, уроки мужества, литературные гостиные и прочее.

Кроме того, в министерстве юстиции ЛНР находятся на регистрации уставные документы Академии технических наук ЛНР. Эта новая общественная организация уже координирует усилия московских и луганских учёных по восстановлению промышленности Донбасса на инновационной основе. Пока в проект включено восемь предприятий ЛНР. Если он станет успешным, то круг участников расширится.

Вместе с тем Плотницкий признал, что в сфере экономики всё происходит медленнее.

«Большинство наших производств было ориентировано на экспорт, а это международные сертификаты качества, таможенные разрешения, поиск новых рынков сбыта. Из-за тотальной блокады со стороны Киева всё это затруднено», — отмечает он.

По мнению главы ЛНР, преодолеть эти проблемы поможет совместный, донбасско-крымский Центр экономического взаимодействия республик. По расчетам экономистов республики, он должен организовать прямые поставки из Донбасса в Крым и в обратном направлении. Это обеспечит не только реализацию продукции, но и снижение ее цены на 10-15%. Кроме того, уже подписаны бизнес-планы по ряду интересных инвестиционных проектов, но конкретно об этом лучше сказать, когда станет виден их результат.