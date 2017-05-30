Песня о «лгунье Мэй» обошла по популярности синглы Майли Сайрус и Эда Ширана

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Лондон, 30 мая. Песня «Liar Ge2017» о Терезе Мэй, в которой создатели трека обвиняют премьера Британии во лжи, обошла по числу скачиваний в iTunes таких исполнителей как Майли Сайрус и Эд Ширан.

Опубликованная группой Captain Ska песня о главе британского правительства Терезе Мэй, в которой авторы сингла уличают ее во лжи, набирает популярность в Соединенном Королевстве. Трек обличает премьера в том, что она обещала равные возможности для всех британцев, а на деле сократила финансирование здравоохранения, образования, изменила позицию по социальным выплатам. «Она лгунья, лгунья, ей нельзя верить, нет, нет, нет», — слышится женский вокал, видеоролик показывает самые яркие моменты из публичных выступлений Мэй.