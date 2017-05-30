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Технологии
«Яндекс» создал искусственный интеллект, способный писать музыку

«Яндекс» создал искусственный интеллект, способный писать музыку

16:32  30 Мая 2017
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«Яндекс» создал искусственный интеллект, способный писать музыку

Москва, 30 мая. Специалисты компании «Яндекс» разработали нейронную сеть с необычными способностями. Она может на основе анализа произведений величайших композиторов создавать свои собственные уникальные сочинения.

Авторами этого проекта стали Алексей Тихонов и Иван Ямщиков. Прежде чем искусственный интеллект научился мыслить самостоятельно, он «прослушал» порядка 4 гигабайтов музыки.

В результате на свет появилось творение, которое первыми услышали участники конференции YaC 2017. Графическое оформление представленного ролика также создано компьютером.

 

#тихонов #ямщиков
Алексей Громов
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