«Яндекс» создал искусственный интеллект, способный писать музыку

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Москва, 30 мая. Специалисты компании «Яндекс» разработали нейронную сеть с необычными способностями. Она может на основе анализа произведений величайших композиторов создавать свои собственные уникальные сочинения.

Авторами этого проекта стали Алексей Тихонов и Иван Ямщиков. Прежде чем искусственный интеллект научился мыслить самостоятельно, он «прослушал» порядка 4 гигабайтов музыки.

В результате на свет появилось творение, которое первыми услышали участники конференции YaC 2017. Графическое оформление представленного ролика также создано компьютером.