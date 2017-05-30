Сотовые операторы объяснили, почему не предупредили москвичей об урагане

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Москва, 30 мая. Сотовые операторы объяснили, что не смогли предупредить абонентов о надвигающемся на Москву урагане из-за того, что уведомление от МЧС пришло слишком поздно.

Источник газеты «Ведомости» уточнил, что сообщение от министерства операторы получили в 16.30 мск, когда уже начала поступать информация о первых жертвах смерча.

При этом данные о том, сколько всего SMS с оповещением было разослано, а также в какое время они были отправлены, сотрудники сотовых операторов даже на условиях анонимности назвать отказались.

Официально представители «Вымпелкома», Tele2, МТС и «Мегафона» случившееся не комментируют.