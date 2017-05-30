Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Кремль раскрыл темы переговоров Путина и премьера Индии в Петербурге

Кремль раскрыл темы переговоров Путина и премьера Индии в Петербурге

16:14  30 Мая 2017  /обновлено: 16:25  30 Мая 2017
130

Кремль раскрыл темы переговоров Путина и премьера Индии в Петербурге

Москва, 30 мая. Президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ в Петербурге обсудит с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сотрудничество двух стран и актуальные вопросы, включая борьбу с терроризмом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Кремль раскрыл темы переговоров Путина и премьера Индии в Петербурге

По данным администрации президента, индийский премьер приедет в Россию с официальным визитом 1 июня. Он обменяется с российским лидером мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, включая борьбу с терроризмом. Ожидается, что стороны обсудят развитие диалога Москвы и Нью-Дели в сфере стратегического партнерства и расширение сотрудничества в сфере торговли.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть