Кремль раскрыл темы переговоров Путина и премьера Индии в Петербурге

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Москва, 30 мая. Президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ в Петербурге обсудит с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сотрудничество двух стран и актуальные вопросы, включая борьбу с терроризмом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По данным администрации президента, индийский премьер приедет в Россию с официальным визитом 1 июня. Он обменяется с российским лидером мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, включая борьбу с терроризмом. Ожидается, что стороны обсудят развитие диалога Москвы и Нью-Дели в сфере стратегического партнерства и расширение сотрудничества в сфере торговли.