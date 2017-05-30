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Политика
Порошенко обвинил Путина в похищении княжны Анны Ярославны

Порошенко обвинил Путина в похищении княжны Анны Ярославны

18:19  30 Мая 2017
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порошенко

Киев, 30 мая. Президент Украины Петр Порошенко обвинил президента России Владимира Путина в попытке «похитить» княжну Анну Ярославу «в российскую историю».

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Путин отметил, что история российско-французских отношений имеет глубокие корни. По словам главы государства, младшая дочь Ярослава Мудрого Анна была женой Генриха I и внесла большой вклад в развитие Франции, став основательницей династий Бурбонов и Валуа, одна из которых по-прежнему правит в Испании.

«Исторически мы были ее (Европы. — Прим. ФАН) частью, и, кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери киевлянки Анны Ярославны», — заявил Порошенко в ходе своего обращения к украинскому народу, отметив, что Путин якобы пытался «похитить» ее в российскую историю.

#путин #порошенко
Алексей Громов
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