Порошенко обвинил Путина в похищении княжны Анны Ярославны

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Киев, 30 мая. Президент Украины Петр Порошенко обвинил президента России Владимира Путина в попытке «похитить» княжну Анну Ярославу «в российскую историю».

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Путин отметил, что история российско-французских отношений имеет глубокие корни. По словам главы государства, младшая дочь Ярослава Мудрого Анна была женой Генриха I и внесла большой вклад в развитие Франции, став основательницей династий Бурбонов и Валуа, одна из которых по-прежнему правит в Испании.