Порошенко обвинил Путина в похищении княжны Анны Ярославны
Киев, 30 мая. Президент Украины Петр Порошенко обвинил президента России Владимира Путина в попытке «похитить» княжну Анну Ярославу «в российскую историю».
В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Путин отметил, что история российско-французских отношений имеет глубокие корни. По словам главы государства, младшая дочь Ярослава Мудрого Анна была женой Генриха I и внесла большой вклад в развитие Франции, став основательницей династий Бурбонов и Валуа, одна из которых по-прежнему правит в Испании.
«Исторически мы были ее (Европы. — Прим. ФАН) частью, и, кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери киевлянки Анны Ярославны», — заявил Порошенко в ходе своего обращения к украинскому народу, отметив, что Путин якобы пытался «похитить» ее в российскую историю.