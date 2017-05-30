Киев возбудил уголовное дело о «гибридной войне» с Россией

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Киев, 30 мая. Украинская сторона инициировала уголовное производство в отношении России за ведение «гибридной войны». Об этом рассказала официальный представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.

Дело возбудила так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым».

«Открытое уголовное производство является беспрецедентным, ведь впервые правовую оценку получит информационная составляющая гибридной войны России против Украины», — указано в заявлении ведомства.

Напомним, ранее пресс-секретарь МИД Российской Федерации Мария Захарова назвала воссоединение Крымского полуострова с Россией примером наивысшей демократии.