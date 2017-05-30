Онищенко о поведении властей Молдавии: Они просто перепили своего плохого вина

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Продолжается скандал с высылкой из Молдавии российских дипломатов по надуманным обвинениям. Ранее стало известно, что, принимая такое решение, премьер-министр Молдавии Павел Филип опирался на некое мнение спецслужб. Скандальное поведение молдавских властей по отношению к российским дипломатам иронично, но жестко прокомментировал первый зампред комитета Госдумы Геннадий Онищенко.

Ранее в СМИ появилась информация, что молдавские власти обвинили дипломатов из РФ в том, что те якобы вербовали местных высокопоставленных чиновников. Также сообщалось, что демарш Кишинева стал ответом на некие мифические притеснения молдавских представителей, якобы имевшие место при их пересечении границы России.

«Это стандартная процедура, — прокомментировал премьер Молдавии Павел Филип решение о высылке российских дипломатов. — Не могу сообщить все мотивы, которые были предоставлены нашими спецслужбами».

О высылке российских дипломатов из Молдавии стало известно накануне, под «репрессии» попали пять сотрудников дипмиссии, которым было предписано в течение 72 часов покинуть страну.

Это решение возмутило даже президента Молдавии Игоря Додона, настроенного на дружеские отношения с Россией. Комментируя решение о высылке россиян, Додон заявил, что оппозиция пытается рассорить Кишинев с Москвой.

В МИД России инцидент назвали «парадоксальным».

«Ситуация парадоксальная, но показательная, — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. — Очевидно, что она никак не относится к работе российских дипломатов, а демонстрирует развитие ситуации в Молдавии».

В МИД России уже пообещали не оставить безнаказанным инцидент с российскими дипломатами и принять соответствующие меры в ответ на недружественные действия Кишинева.

Ранее стало известно, что аналогичные действия по отношению к России предприняла и Эстония, также неожиданно решившая выслать двух российских дипломатов.

Как отметил в беседе с корреспондентом ФАН политолог Максим Жаров, Эстония просто решила подыграть партнерам по НАТО в раздувании мифической российской угрозы.

«В любом случае Россия не должна оставлять без ответа подобные хамские выпады, — отметил политолог. — Наилучшим ответом будет высылка из России тех дипломатов, в отношении которых у наших властей имеются обоснованные подозрения, что они заняты в России отнюдь не только дипломатической работой».

Более чем странное поведение руководства Молдавии в отношении российских дипломатических представителей в ироническом ключе, но весьма жестко прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Видимо, они все — и Эстония, и Молдавия решили мускулами поиграть, сегодня, как я слышу, из Кишинева идет невнятное бормотание их премьер-министра, что к их чиновникам якобы проявляют недостаточное уважение на нашей границе, звучат еще какие-то странные претензии», — отметил Геннадий Онищенко.

Депутат Госдумы напомнил, что Молдавия в силу своей экономической и политической несамостоятельности заинтересована в России гораздо больше, чем Россия в Молдавии.