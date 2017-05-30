Боевики ИГИЛ обстреляли Дейр эз-Зор, 16 человек убиты: ФАН публикует видео

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Сирия, Дейр эз-Зор, 30 мая. Боевики террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) обстреляли осажденный город Дейр эз-Зор.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором запечатлен госпиталь в городе Дейр эз-Зор. Он заполнен ранеными и убитыми в ходе последнего минометного и артиллерийского обстрела боевиков «Исламского государства»*. В результате атаки террористов погибли 15 человек, еще 52 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. Под огнем боевиков оказались кварталы Аль-Джура и Эль-Кусор.

Отметим, количество жертв обстрела «Исламского государства» еще может увеличиться. Многие раненые, включая детей, в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, что Дейр эз-Зор находится в окружении террористов «Исламского государства» с 2014 года. Боевики в настоящий момент стягивают к окруженному городу все больше и больше бойцов. Террористы регулярно проводят обстрелы и атаки на позиции правительственных сил, состоящих в основном из местных добровольцев.

* Организация запрещена на территории РФ.