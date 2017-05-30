Премьер Черногории произнес тост замаскировавшимся под Порошенко пранкерам

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Москва, 30 мая. Премьер-министр Черногории Душко Маркович стал новой жертвой розыгрыша российских пранкеров Лексуса и Вована. Алексей Столяров и Владимир Кузнецов позвонили ему от имени президента Украины Петра Порошенко.

Во время разговора Маркович рассказал лже-Порошенко, как было принято решение о вступлении Черногории в НАТО. Запись беседы уже можно посмотреть в Сети.

«Мы не хотели идти на референдум, потому что по конституции нет у нас такой обязанности. Кроме того, организация референдума открыла бы политическое пространство для различных махинаций России», — признался черногорский премьер.

Кроме того, он сообщил, что надеется на скорую встречу с лидером Украины, а также выразил желание развивать двусторонние отношения.

«Беседовали около часа, обсудили темы, которые были интересы как РФ, так и Украине. Отвечал охотно на все вопросы, нисколько его не удивило, что я в разговоре признался, что пью чистый спирт, его нисколько не смутило, наоборот сказал на русском «на здоровье», — отметил сам Лексус.

Звонком Марковичу пранкеры не ограничились, переговорив и с бывшим президентом Черногории Мило Джукановичем. Ему они позвонили под видом премьера Украины Владимира Гройсмана. При этом оба черногорских политика прямо заявили, что собираются обвинить Россию в проблемах и Черногории, и в целом Балкан.