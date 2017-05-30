Хватит прятать мусор под кроватью: Россия начала генеральную уборку во всех регионах

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Общественному проекту «Генеральная уборка» исполнилось 100 дней, за которые был запущен открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок» и начались ликвидации «мусорных объектов». Представители штаба Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге рассказали Федеральному агентству новостей, как активисты привлекают власти и жителей регионов исполнить на деле призыв президента Владимира Путина «Прибраться в своей стране».

«Россия слишком поздно обратила внимание на вопросы экологии и защиты окружающей среды, — считает депутат Госдумы РФ Сергей Боярский. — В то время как мы на своей огромной земле привычно прятали мусор «под кровать», страны с маленькой территорией думали о том, что делать с отходами и развивали технологии и методы обращения с мусором. Сейчас президент дал четко понять, что пора прибраться, и надеюсь, этот призыв услышат и власти регионов, и люди».

Активисты ОНФ развернули федеральный проект «Генеральная уборка», к которому подключились жители всех российских регионов. По словам экспертов ОНФ, активнее всего участвуют в проекте петербуржцы: за три месяца они нанесли на интерактивную карту свалок 169 плохо пахнущих объектов, которые уродуют красоту города-музея. Вместе с волонтерами и городскими властями общественники уничтожили уже 33 несанкционированные свалки. С самого крупного объекта на Большом Смоленском проспекте вывезли более 200 кубометров так называемого «стихийного мусора».

«Оказалось, что силами неравнодушных людей реально за день разобрать семь свалок, — рассказывает координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Виталий Фатеичев. — Во Фрунзенском районе, в парке Героев-Пожарных люди отметили сразу шесть точек, а после уборки сформировали команду волонтеров, которая мониторит ситуацию, взаимодействует с садово-парковым хозяйством и следит за тем, чтобы свалки не образовались вновь. Мы убеждаемся в том, что вместе можем менять ситуацию с благоустройством, состоянием дорог, со свалками — со всем, чего бы мы ни захотели».

Как говорит Сергей Боярский, обращение к администрации от лица ОНФ — организации, которая напрямую подчиняется президенту, — сразу добавляет региональным властям желания действовать.

«Местные власти ищут способы и средства, чтобы отреагировать на наши обращения и сделать свою карту свалок чище, — замечает он. — Никто не хочет оказаться в числе регионов, которые проигнорировали инициативы своих жителей. В Петербурге власти понимают свою ответственность перед жителями и гостями такого крупного и красивого города, так что все наши предложения по ликвидации горячих мусорных точек всегда находили понимание у властей, те отыскивали средства, чтобы включиться в работу».

Одним из первых петербуржцы отметили на интерактивной карте свалок полигон ТБО «Новоселки», запах с которого при северо-западном ветре наполняет весь Приморский район. Контроль ОНФ ускорил действия властей, считают общественники: решением губернатора города Георгия Полтавченко с 1 января 2018 года полигон прекратит принимать непереработанные отходы. Мусор будет проходить переработку до безопасного класса отходов и станет частью покрытия на рекультивированном полигоне. К 2020 году должны исчезнуть и зловонные запахи с полигона складирования сточных вод «Северный». Первые документы, которые должны регламентировать новый порядок обращения с отходами будут подписаны на Международном экономическом форуме, стартующем в Петербурге 1 июня.

По всей России за 100 дней работы проекта «Генеральная уборка» на сайт карты свалок поступило около 6 тысяч 800 обращений от россиян. Как сообщают в ОНФ, 3 тысячи 300 обращений уже в работе, а 722 свалки уже устранены. Для огромной страны, в которой общая площадь накопленного мусора приблизилась к площади Нидерландов, это немного, но сворачивать проект активисты пока не планируют: генеральная уборка в России только начинается. Нам предстоит модернизировать систему утилизации отходов, организовать качественный раздельный сбор, решить проблему установки мусорных контейнеров в природных зонах отдыха и приучить свой народ доносить пустую бутылку до урны, и увозить с собой мусор после шашлычно-мангального нашествия в леса и пригороды.