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Новости Сирии
Идлиб: иракские ополченцы освободили своих товарищей из плена боевиков

Идлиб: иракские ополченцы освободили своих товарищей из плена боевиков

16:22  30 Мая 2017
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Идлиб: иракские ополченцы освободили своих товарищей из плена боевиков

Идлиб, 30 мая. Добровольцы иракского ополчения провели дерзкую операцию в тылу террористов.

Бойцам добровольческого формирования удалось пробраться в тыл террористов и спасти из плена своих товарищей. Вместе с ополченцами были высвобождены два военнослужащих Сирийской арабской армии. В заточении они пребывали около года с момента нападения боевиков на Алеппо.

Идлиб: иракские ополченцы освободили своих товарищей из плена боевиков

В провинции Идлиб продолжается междоусобная война между различными террористическими группировками. Разногласие членов двух банд привело к нападению на штаб одной из группировок с последующей казнью захваченных боевиков.

Алексей Громов
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