Идлиб: иракские ополченцы освободили своих товарищей из плена боевиков
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Идлиб, 30 мая. Добровольцы иракского ополчения провели дерзкую операцию в тылу террористов.
Бойцам добровольческого формирования удалось пробраться в тыл террористов и спасти из плена своих товарищей. Вместе с ополченцами были высвобождены два военнослужащих Сирийской арабской армии. В заточении они пребывали около года с момента нападения боевиков на Алеппо.
В провинции Идлиб продолжается междоусобная война между различными террористическими группировками. Разногласие членов двух банд привело к нападению на штаб одной из группировок с последующей казнью захваченных боевиков.
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