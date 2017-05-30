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Общество
Супруга Рогозина рассказала, что вдохновило ее на песню об МС–21

Супруга Рогозина рассказала, что вдохновило ее на песню об МС–21

16:26  30 Мая 2017
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Супруга Рогозина рассказала, что вдохновило ее на песню об МС–21

Москва, 30 мая. Супруга вице-премьера РФ Татьяна Рогозина рассказала, что вдохновило ее на написание песни о первом полете российского среднемагистрального самолета МС-21.

Автором музыки песни «Летать» является композитор Андрей Ктитарев. По словам Рогозиной, она пишет песни уже много лет.

«Последнее время в нашей семье витает атмосфера красивого оптимистичного полета, связанная с самолетами, ракетами, вертолетами. Мой супруг занимается авиацией, поэтому в доме мы постоянно обсуждаем это, переживаем», — рассказала Рогозина.

Она добавила, что развитие авиации важно для России, оно внушает оптимизм и окрыляет. При этом снимать клип на песню Рогозина пока не намерена.

«Пока главный клип этой песни связан с самолетом. Меня этот очень устраивает. Не хотела бы сужать, приземлять. Летит самолет, звучит эта песня, и я счастлива и рада этому», — цитирует Рогозину телеканал 360.

Катерина Михайлиди
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