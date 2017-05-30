ДНР: ВСУ по ошибке расстреляли боевиков «Азова» в Донбассе

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Донецк, 30 мая. Украинские военнослужащие по ошибке обстреляли пункт временной дислокации полка «Азов», в результате чего погибли десять человек. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, данный инцидент произошел на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе города Красногоровка. В результате ошибочного артиллерийского удара ВСУ по позициям полка «Азов», погибли десять боевиков, еще 15 получили ранения. Кроме того, обстрелом были уничтожены 15 единиц бронетехники.

«Данная информация подтверждается, в том числе, источниками из военного госпиталя в Курахово, куда были отправлены раненые», — отметил Басурин.

Ранее стало известно, что в поселке Валуйское Станично-Луганского района произошел конфликт между иностранными наемниками и украинскими силовиками, в результате которого погибли трое военнослужащих ВСУ.