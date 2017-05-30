Пальмира: «5-й Легион» атаковал позиции ИГ к югу от древнего города

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Пальмира, 30 мая. Правительственные войска продолжают освобождать от «Исламского государства»* восточную часть провинции Хомс.

Военные источники сообщают о том, что подразделения «5-го Легиона» установили контроль над большими участками территории провинции Хомс. Во время столкновений с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) было уничтожено и ранено несколько десятков игиловцев.

Ранее стало известно о полном освобождении пригорода Хомса Аль-Ваер от боевиков. Члены вооруженных бандформирований были эвакуированы в провинцию Идлиб.

Агентство URA.ru сообщило о создании зоны деэскалации в сирийской провинции Хомс.

* Организация запрещена на территории РФ.