Критики высоко оценили «Чудо-женщину»

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Лос-Анджелес, 30 мая. Западная пресса высоко оценила новый супергеройский фильм «Чудо-женщина», основанный на одноименной линейке комиксов DC. На момент публикации статьи рейтинг фильма на крупнейшем сайте-агрегаторе составил 96%.

По словам кинокритика AP Линдси Бар, «Чудо-женщина» оказалась выше информационного шума, который ее окружал. Журналистка назвала фильм «смотрибельным» и «местами хорошим», отметив, что он все-таки далек от совершенства.

Рецензент The Hollywood Reporter Линдон согласна с коллегой. Она также отметила, что «Чудо-женщина» отходит от привычной для супергеройских фильмов линии. Келли Лоулер из USA Today назвала фильм «взрывным» и «захватывающим».

Российская премьера «Чудо-женщины» ожидается 1 июня 2017 года. Главную роль в картине исполнили Галь Гадот, Робин Райт, Крис Пайн, Дэвил Тьюлис, Люси Дэвис, Конни Нильсен и другие. Первое появление персонажа «Чудо-женщины» в кино состоялось в картине Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».