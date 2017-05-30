Полтавченко пригласил в Петербург «более приспособленных к зиме» дворников

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Санкт-Петербург, 30 мая. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко назвал безобразием ситуацию прошлой зимой, когда жители города получали травмы из-за плохо убранных улиц, и заявил, что в грядущем зимнем сезоне количество пострадавших из-за гололеда и сосулек станет одним из показателей качества работы районной администрации. Об этом он сообщил на заседании правительства города.

Полтавченко призвал при необходимости увеличить число дворников и нанимать их из прилегающих к Петербургу районов, поскольку «они более приспособлены к зиме, им проще работать». Специалистов из других регионов предложили заманивать в Петербург более высокой зарплатой.

«Чтобы работа привлекала людей, умеющих это делать качественно», — пояснил Полтавченко.

Также Полтавченко заявил, что число граждан, получивших травмы из-за гололедицы и неубранных сосулек, станет одним из показателей качества работы районной администрации.