Путин обсудит с ведущими мультипликаторами России развитие индустрии

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Москва, 30 мая. Российский президент встретится 31 мая с представителями российских мультипликационных компаний, чтобы обсудить проблемы и перспективы индустрии, сообщила пресс-служба Кремля.

В Кремль на встречу с российским лидером Владимиром Путиным приглашены представители ведущих отечественных мультипликационных студий — «Союзмультфильм», «Мельница», «Рикки», «Анимаккорд», «Wizart» и «КиноАтис». По данным пресс-службы президентской администрации, планируется обсудить проблемы и перспективы развития анимационной индустрии в стране. Напомним, что в РФ действует около 50 студий, которые работают в жанре авторской мультипликации, полнометражки производят только 10 студий