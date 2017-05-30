Директор по коммуникациям Белого дома покинул свой пост

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Вашингтон, 30 мая. Директор по коммуникациям администрации президента США Майкл Дубке покинул свой пост. Об этом во вторник пишет Politico.

По данным издания, американский глава Дональд Трамп принял его заявление в середине этого месяца, но Дубке выступил с предложением остаться на посту, пока глава Белого дома не вернется из своего первого зарубежного турне.

Отметим, что Дубке занимал данный пост менее трех месяцев, начиная с начала марта текущего года.

Напомним, ранее стало известно, что американский президент может отправить в отставку некоторых сотрудников своей администрации, которые курируют вопросы связей с общественностью и прессой, поскольку они не справляются со своей работой.