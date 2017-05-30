Фестиваль «Петербург live» пройдет на Дворцовой площади 3 июня

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Санкт-Петербург, 30 мая. Фестиваль «Петербург live» состоится на Дворцовой площади в Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума 3 июня. Он будет посвящен 55-летию Виктора Цоя.

Как сообщают организаторы мероприятия, зрители услышат наиболее известные песни группы «Кино» в исполнении таких музыкантов и коллективов, как «Пикник», «Пилот», Ольга Кормухина, «Кукрыниксы», The Hatters, 25/17, «Северный Флот», «Бригадный Подряд». Специальным гостем фестиваля будет Юрий Каспарян.

«На больших фестивальных экранах будут транслироваться редкие кадры выступлений группы «КИНО», интервью с В. Цоем, а также ранее нигде не демонстрировавшиеся архивные записи из частных коллекций семьи и друзей. Кроме того, зрителей ожидают музыкальные сюрпризы», — сообщают организаторы.

Фестиваль начнется в 18.00, вход на мероприятие свободный.