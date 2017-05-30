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Новости Сирии
Латакия: боевики ведут хаотичные обстрелы позиций САА

Латакия: боевики ведут хаотичные обстрелы позиций САА

15:57  30 Мая 2017
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Латакия: боевики ведут хаотичные обстрелы позиций САА

Латакия, 30 мая. Группы боевиков совершают нападения и нарушают режим перемирия на севере провинции.

Сирийские источники сообщают о регулярных нарушениях режима прекращения огня со стороны отдельных бандформирований в северной Латакии. Боевики не решаются на организованные наступления и ограничиваются хаотическими обстрелами позиций правительственных войск.

Латакия: боевики ведут хаотичные обстрелы позиций САА

Иногда провокации совершаются с применением противотанковых управляемых ракет. Также отмечается, что в горной местности продолжается междоусобная война между различными группировками террористов.

Алексей Громов
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