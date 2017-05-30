Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Три человека погибли при крушении самолета в Австралии

Три человека погибли при крушении самолета в Австралии

16:08  30 Мая 2017
58

Три человека погибли при крушении самолета в Австралии

Канберра, 30 мая. Сотрудники правоохранительных органов Австралии выясняют обстоятельства крушения легкомоторного самолета. Об этом журналистам сообщили представители полиции страны.

Инцидент произошел в четырех километрах от аэропорта Ренмарк. Согласно предварительной информации, проблемы на борту судна возникли сразу после взлета. В результате катастрофы погибли пилот и два пассажира.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Красноярском крае одноместный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку.

#австралия
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть