Три человека погибли при крушении самолета в Австралии

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Канберра, 30 мая. Сотрудники правоохранительных органов Австралии выясняют обстоятельства крушения легкомоторного самолета. Об этом журналистам сообщили представители полиции страны.

Инцидент произошел в четырех километрах от аэропорта Ренмарк. Согласно предварительной информации, проблемы на борту судна возникли сразу после взлета. В результате катастрофы погибли пилот и два пассажира.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Красноярском крае одноместный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку.