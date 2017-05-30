«Правый сектор» захватил здание облсовета во Львове и устроил погром

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Львов, 30 мая. Беременная журналистка пострадала в ходе протестной акции украинских радикалов, которые ворвались в зал заседаний, где проходила сессия облсовета, и забросали его дымовыми шашками.

Как передают местные СМИ, пикет у здания устроили порядка ста человек из запрещенного в России «Правого сектора»*. Они требовали принять обращение к президенту Украины Петру Порошенко, касающееся амнистии.

Узнав, что этот вопрос до сих пор не рассмотрен, половина из собравшихся прорвали кордон и ворвались в зал заседаний. Одна из дымовых шашек, брошенных радикалами, угодила в голову сотруднице местного телеканала, которая находится на шестом месяце беременности, она была в срочном порядке госпитализирована.

Сессию пришлось прервать из-за сильной задымленности помещения. На место приехали оперативники, которые задержали зачинщиков беспорядков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

* Организация запрещена на территории РФ.