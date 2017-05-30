Боевики «Ан-Нусры» атаковали здание разведки САА на западе провинции Алеппо

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Алеппо, 30 мая. Спецназ группировки «Джебхат ан-Нусра» совершил налет на военный объект на востоке провинции Алеппо.

Подконтрольное боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) информационное агентство сообщило о том, что отряду исламистов удалось частично захватить здание управления разведки САА около района Джамият аль-Захраа.

По данным террористов во время нападения погибли 5 сирийских военнослужащих. Долго удерживать здание джихадистам не удалось. После прибытия подкрепления сирийской армии боевики были вынуждены вернуться на свои изначальные позиции.