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Политика
Додона ждут на ПМЭФ для обсуждения высылки российских дипломатов — Песков

Додона ждут на ПМЭФ для обсуждения высылки российских дипломатов — Песков

15:42  30 Мая 2017  /обновлено: 15:47  30 Мая 2017
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Додона ждут на ПМЭФ для обсуждения высылки российских дипломатов — Песков

Москва, 30 мая. Президента Молдавии Игоря Додона ждут на Международном экономическом форуме в Петербурге для обсуждения высылки российских дипломатов из страны, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Президент Молдавии Игорь Додон ранее заявил, что примет участие в ПМЭФ, а также что в рамках мероприятия у него запланированы переговоры с российскими властями разных уровней, в том числе и с президентом Путиным. Додон выразил надежду на то, что встреча состоится, и они с Путиным обсудят высылку российских дипломатов «не на горячую голову». Также Додон заявил, что осуждает решение своего правительства о высылке дипломатов. 

В Кремле подтвердили готовность к диалогу. 

«Ждем Додона на форуме в Петербурге», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков РИА Новости.

#путин #песков #додон
Владимир Багров
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