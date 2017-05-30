Додона ждут на ПМЭФ для обсуждения высылки российских дипломатов — Песков

В Избранное

Скопировать

Москва, 30 мая. Президента Молдавии Игоря Додона ждут на Международном экономическом форуме в Петербурге для обсуждения высылки российских дипломатов из страны, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент Молдавии Игорь Додон ранее заявил, что примет участие в ПМЭФ, а также что в рамках мероприятия у него запланированы переговоры с российскими властями разных уровней, в том числе и с президентом Путиным. Додон выразил надежду на то, что встреча состоится, и они с Путиным обсудят высылку российских дипломатов «не на горячую голову». Также Додон заявил, что осуждает решение своего правительства о высылке дипломатов.

В Кремле подтвердили готовность к диалогу.