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Новороссия
ДНР назвала число дезертиров из рядов ВСУ у линии фронта в Донбассе

ДНР назвала число дезертиров из рядов ВСУ у линии фронта в Донбассе

15:46  30 Мая 2017
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ДНР назвала число дезертиров из рядов ВСУ у линии фронта в Донбассе

Донецк, 30 мая. Число дезертиров из рядов ВСУ на конец мая составило 10 тысяч человек, сообщил замкомандующего ДНР Эдуард Басурин, сославшись на данные разведки.

Власти Киева не разглашают количество дезертиров из рядов ВСУ в так называемой зоне АТО, поскольку цифра внушительная. По словам представителя оборонного ведомства ДНР Эдуарда Басурина, вакуум на линии соприкосновения в Донбассе образовался из-за того, что 10 тысяч украинских военных покинули свои позиции. Ранее командование Донецкой республики озвучило апрельские данные по дезертирам – 8377 военнослужащих сбежали из мест постоянной дислокации.

ДНР назвала число дезертиров из рядов ВСУ у линии фронта в Донбассе

Ирина Селезнева
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