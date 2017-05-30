Сирия готовится к бою: почему Трампу и США выгодны зоны деэскалации

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Формирование зон деэскалации в Сирии обсудят на следующей встречи в Астане, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Более того, глава российской дипломатии надеется, что на следующем раунде астанинских переговоров США также примут деятельное участие в этом обсуждении.

«Мы приветствовали бы подключение США не только к вопросам избежания инцидентов, но и к вопросам согласования параметров зон деэскалации», — отметил глава МИД РФ, добавив, что «тогда дело бы решалось гораздо эффективнее».

В свою очередь, востоковед Гумер Исаев считает, что участие в создании зон деэскалации в Сирии сейчас в интересах США и лично президента Дональда Трампа.

«Если мы вспомним историю сирийского конфликта, то окажется, что вопрос создания зон безопасности, бесполетных зон и зон деэскалации подымался уже не раз. В свое время главным сторонникjv этой идеи была администрация президента США Барака Обамы. Сейчас президент Трамп, имея массу проблем у себя дома, должен понимать, что тем направлением, на фоне которого он может выгодно выделиться по сравнению со своим предшественником, является именно Сирия», — заявил руководитель Санкт-Петербургский центра изучения современного Ближнего Востока в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

На первый взгляд может показаться, что хозяин Белого дома хочет чего угодно, но только не затишья в Сирии. Здесь мы можем вспомнить и гневную риторику Трампа одновременно и в отношении ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ), и в отношении президента Асада, и удары «Томагавками» по авиабазе «Шайрат», и атаку на проправительственные силы у сирийско-иорданской границы.

Тем не менее все это демонстрирует пробудившийся интерес Трампа к сирийскому вопросу. Американцы, напоминает Исаев, считают, что Обама не смог решить проблему Сирии, а только «запутал ситуацию». Трамп сейчас всеми силами демонстрирует свою готовность «распутать» этот узел. Астанинский проект зон деэскалации является для того наилучшим инструментом.

«Трампу очень важны лавры «победителя ИГ». Он хочет выставить себя своеобразным героем сирийской войны. Потому мы и видим, что американцы активно вооружают курдов для взятия Ракки. Давление на сирийскую армию также несколько ослабло, потому она и может активно действовать против ИГ сразу по ряду направлений. В ближайшее время, я думаю, мы станем свидетелями активных столкновений с ИГ также еще и «умеренных»: протурецких формирований и Свободной сирийской армии. Трампу важно показать, что США объединили всех в борьбе с «Исламским государством»*, — поясняет Гумер Исаев.

Сегодня зоны деэскалации представляются Трампу как хорошая временная мера, которая позволит всем участникам сирийской войны сосредоточиться на ИГ. Тем не менее Белый дом воспринимает этот проект именно что как временное перемирие.

Вполне возможно, что после взятия Ракки и Дейр эз-Зора США могут возобновить свой курс на свержение Асада и интенсификацию сирийской гражданской войны. К сожалению, официальный Дамаск также, скорее всего, воспринимает зоны деэскалации как нечто временное.

«Недаром еще пару месяцев назад мы слышали разговоры в проасадовских кругах: «После Алеппо — пойдем на Идлиб». Сейчас контролируемая «умеренными» сирийская провинция Идлиб включена в зону деэскалации, за которую отвечает Турция. ВВС Сирии больше не могут наносить там авиаудары. Более того, зоны деэскалации де-факто обозначают временный раздел Сирии на зоны влияния. Конечно же, Дамаск не может с этим согласиться. Особенно, учитывая то, что там видят, что турки уже начали подготавливать среди оппозиционеров в Идлибе новые спецподразделения», — суммирует свою точку зрения Исаев.

С другой стороны, верна и старая поговорка, что нет ничего более постоянного, нежели временные меры. «Штурм Мосула показал, что основные позиции ИГ все еще очень хорошо укреплены. Курды не просто так не спешат начинать операцию по освобождению Ракки. Они понимают, что даже при поддержке американцев это наступление обернется серьезными потерями. ИГ еще далеко от полного поражения. Потому я не думаю, что стоит говорить: вот, мол, за пару месяцев они разберутся с ИГ, а затем примутся друг за друга», — подводит итог Гумер Исаев.

* Организация запрещена на территории РФ.