Путин в Кремле вручит ордена многодетным родителям

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Москва, 30 мая. Президент России Владимир Путин вручит ордена «Родительская слава» отцам и матерям многодетных семей. Торжественная церемония состоится в Кремле завтра, 31 мая, в канун Дня защиты детей.

Орден «Родительская слава» вручается родителям и усыновителям, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают заботу о здоровье, образовании, физическом и духовном развитии подрастающего поколения. Именно такие родители вносят большой вклад в укрепление института семьи.

Орден «Родительская слава» был учрежден президентским указом в 2008 году.

Кроме того, 31 мая Путин встретится с отечественными мультипликаторами из студий «Союзмультфильм», «Мельница», «Анимаккорд» и др.

Накануне президент России подписал указ об объявлении Десятилетия детства в России.