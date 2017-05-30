Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Путин в Кремле вручит ордена многодетным родителям

Путин в Кремле вручит ордена многодетным родителям

16:00  30 Мая 2017
61

Путин в Кремле вручит ордена многодетным родителям

Москва, 30 мая. Президент России Владимир Путин вручит ордена «Родительская слава» отцам и матерям многодетных семей. Торжественная церемония состоится в Кремле завтра, 31 мая, в канун Дня защиты детей. 

Орден «Родительская слава» вручается родителям и усыновителям, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают заботу о здоровье, образовании, физическом и духовном развитии подрастающего поколения. Именно такие родители вносят большой вклад в укрепление института семьи. 

Орден «Родительская слава» был учрежден президентским указом в 2008 году. 

Кроме того, 31 мая Путин встретится с отечественными мультипликаторами из студий «Союзмультфильм», «Мельница»,  «Анимаккорд» и др.

Накануне президент России подписал указ об объявлении Десятилетия детства в России.

#путин
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть