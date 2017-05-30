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Новости Сирии
Ирак: операция против ИГИЛ вынудила 600 тыс. жителей Мосула покинуть свои дома

Ирак: операция против ИГИЛ вынудила 600 тыс. жителей Мосула покинуть свои дома

15:39  30 Мая 2017
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Ирак: операция против ИГИЛ вынудила 600 тыс. жителей Мосула покинуть свои дома

Женева, 30 мая. Около 600 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в восточной части иракского Мосула после начала операции международной коалиции, возглавляемой США, по освобождению города от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ). Об этом говорится в заявлении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

«Согласно данным министерства по миграции и переселению Ирака, с начала операции в восточном Мосуле 19 февраля 2017 года, общее количество тех, кто покинул данный район, на 28 мая составляет 597 876 человек», — говорится в заявлении УКГВ ООН.

В заявлении также отмечается, что в подконтрольных террористам районах Мосула остаются около 200 тысяч мирных жителей. Мирные жители находятся без еды, запасы питьевой воды ограничены, а медикаментов не хватает.

* Организация запрещена на территории РФ.

#игил #мосул #ирак
Алексей Громов
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