СК РФ создал особый штаб по расследованию последствий смерча в Москве

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Москва, 30 мая. Следственный комитет РФ организовал оперативный штаб по проверке последствий шторма в Москве и Московской области. Как стало известно ФАН, мероприятия проводят сотрудники управлений в тех районах, где погибли люди. Ранее СК РФ официально подтвердил гибель 14 человек, 11 из них стали москвичи, еще трое являются жителями Подмосковья.

Уголовные дела пока не возбуждали, уточнил источник в правоохранительных органах, рассматривается версия о несчастных случаях.

Вскоре следователи займутся проверкой действий Гидрометцентра и МЧС. В частности, будет проверено, как была организовано оповещение. Более того, проверят даже каждое дерево, в результате падения которого, погибли люди. Проверят также и районные ЖКХ.

Кроме того, будет проведена экспертиза конструкций остановки общественного транспорта, которую вырвало ветром на Кировоградской улице. После этого модуль опрокинуло на пешеходов, погиб мужчина.

