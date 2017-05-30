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Происшествия
СК РФ создал особый штаб по расследованию последствий смерча в Москве

СК РФ создал особый штаб по расследованию последствий смерча в Москве

15:53  30 Мая 2017
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СК РФ проверит каждое дерево, убившее людей при урагане

Москва, 30 мая. Следственный комитет РФ организовал оперативный штаб по проверке последствий шторма в Москве и Московской области. Как стало известно ФАН, мероприятия проводят сотрудники управлений в тех районах, где погибли люди. Ранее СК РФ официально подтвердил гибель 14 человек, 11 из них стали москвичи, еще трое являются жителями Подмосковья.
Уголовные дела пока не возбуждали, уточнил источник в правоохранительных органах, рассматривается версия о несчастных случаях.

Вскоре следователи займутся проверкой действий Гидрометцентра и МЧС. В частности, будет проверено, как была организовано оповещение. Более того, проверят даже каждое дерево, в результате падения которого, погибли люди. Проверят также и районные ЖКХ. 

Кроме того, будет проведена экспертиза конструкций остановки общественного транспорта, которую вырвало ветром на Кировоградской улице. После этого модуль опрокинуло на пешеходов, погиб мужчина. 
 

Ярослава Замысловатова
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