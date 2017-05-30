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Ученые назвали профессии, вредящие мужской потенции

Ученые назвали профессии, вредящие мужской потенции

16:22  30 Мая 2017
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Ученые назвали профессии, приводящие к мужской импотенции

Лондон, 30 мая. Ученым удалось выяснить, представители каких мужских профессий сталкиваются с проблемами в постели. Результаты исследования были опубликованы сотрудниками университета Манчестера.

В ходе исследования эксперты изучили несколько сотен мужчин, занимающихся различными видами деятельности. При этом ученые учитывали вредные привычки своих подопечных, наличие стрессов в их жизни, постоянные ли у них отношения с женщинами.

Оказалось, что больше всего проблем с потенцией имеют офисные работники. Малоподвижный образ жизни, погоня за карьерным ростом негативно влияют на сексуальную жизнь мужчины.

Ученые назвали профессии, приводящие к мужской импотенции

Кроме того, проблемы в постели могут испытывать сотрудники полиции. Постоянная опасность и суровая дисциплина на работе сказывается на их личной жизни.

Представители творческих профессий нередко сталкиваются с проблемами интимного характера, считают ученые. Отсутствие признания со стороны поклонников негативно влияет не только на мужское эго, но и на другие органы.

Физическая активность и постоянная усталость у спортсменов приводят к трудностям во взаимоотношениях с противоположным полом. Как правило, у них просто нет сил на подвиги на любовном фронте.

#мужчины #профессии
Алексей Громов
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