Киев готовит бомбу: запрет «ВКонтакте» и декларирование родственников — часть плана войны с Россией

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В Верховной раде идет тайная разработка законопроекта, согласно которому каждый украинец будет обязан декларировать всех живущих на территории России родственников. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Как ранее сообщало ФАН, инициатором выступил глава СНБО Украины Александр Турчинов. Озвучить инициативу массам вскоре будет должен глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Собеседник ФАН, лидер «Славянской гвардии», председатель Комитета государственного строительства Новороссии Владимир Рогов уже сообщил, что украинцы в обязательном порядке должны будут заполнить декларации, указав количество родственников, степень родства и их местонахождение.

«Также предполагается декларировать частоту контактов, гостевые визиты друг к другу, занимаемые должности в государственных и силовых структурах России. Все это подводит к тому, что Киев планирует через этих родственников влиять на людей, живущих и работающих в России, являющихся гражданами РФ, — комментирует для ФАН Рогов. — Не секрет, что порядка 80% граждан Украины имеют родственников в России и Белоруссии. Учитывая общий настрой людей и исполняемость этих законов, реализация данного документа сводится к нулю. Если георгиевскую ленточку теперь можно подбросить, как когда-то подбрасывали наркотики, то заставить человека оговорить своих родственников и работать на благо режима, который тебя разоряет и убивает, сложнее».

По мнению собеседника ФАН, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины слишком озабочен повышением градуса конфликта между русскими людьми, и не важно, что часть из них сейчас называет себя украинцами. Кроме того, как считает Рогов, декларация родственников напрямую связана с недавним законом о блокировке российских социальных сетей и поисковиков.

«По той информации, которая есть у меня, решение двигаться в данном направлении было принято еще в начале апреля, — говорит Рогов. — На мой взгляд, решение об ограничении доступа к социальным сетям — это один из шагов. Не секрет, что основное средство общения с родственниками — это соцсети. В «Одноклассниках» сидит масса людей, которые общаются между собой. Вятрович выступает как исполнитель и куратор законопроекта. Насколько я знаю, документ уже прорабатывается в Раде, правда непонятно, на каком уровне».

Источник ФАН, приближенный к разработчикам документа, подтвердил, что информация о планируемых мерах действительно поступила в начале апреля. В мае она подтвердилась еще раз. «Я сначала подумал, что это бред. Сначала задекларируют, потом еще и налогами обложат. Честно, посмеялся вначале. В середине мая цель была сформирована и поставлена. Буквально сразу же после этого вылезла инициатива по запрету соцсетей и поисковых систем», — говорит источник, пожелавший остаться неизвестным.

Что касается темы запрета соцсетей, то, по словам источника, Facebook, который не является разработкой России, тоже находится в поле зрения СНБО. Есть вероятность, что доступ и к этой социальной сети будет ограничен.

В начале апреля были проведены социальные исследования при финансировании USAID (United States Agency for International Development — Агентство США по международному развитию). Исследовались не отношения народа к тому или иному вопросу, а средства коммуникации людей. Основной упор был сделан на социальные сети.

Стоит отметить, что исследования проводились только по территории исторической Новороссии и Слобожанщины (историческая область на северо-востоке современной Украины и юго-западе Центрально-Черноземного экономического района РФ): от Харьковской области до Одессы. Экспертная группа USAID из Киева не охватила такие города, как Ровно, Луцк или Львов.

Согласно исследованию, на первом месте по глубине проникновения соцсетей в массы безоговорочно находился ресурс «ВКонтакте»: порядка 39% населения имели «живые» аккаунты. На втором месте — «Одноклассники»: около 33%, Facebook не дотянул до 19%. Instagram, Twitter, LiveJournal (в народе «ЖЖ») — суммарно меньше 19%. Исследования были проведены по шести регионам исторической Новороссии: Днепропетровск, Донецк, Луганск, Одесса, Харьков, Николаев и Херсон. Результаты исследования USAID могли стать одной из причин ограничения доступа к российским соцсетям.

«Я напомню: не секрет, что указ Порошенко — это следствие решения Совета национальной безопасности и обороны. Он взял его за основу», — говорит Рогов.

«Когда Порошенко официально утвердил запрет, Институт массовой информации, принимавший активное участие в исследовании, стал одним из главных критиков законопроекта, — говорит источник ФАН в Киеве. — Глава комитета по вопросам свободы слова и информации Виктория Сюмар, ранее занимавшая должность заместителя секретаря СНБО Украины и выступающая за отзывы у недостаточно «свидомых» СМИ лицензий, предложила установить глушители связи на территории Харьковской, Запорожской, Херсонской и Одесской областей. По ее мнению, сигналы российских телеканалов не должны доходить до народных республик — ДНР и ЛНР. Сюмар выбивает средства на финансирования «глушилок», чтобы ни одно слова с востока не дошло до людей».

Таким образом, можно наблюдать, как официальный Киев со всех сторон пытается вырвать Россию из всего украинского, но при этом найти рычаги давления на Москву: запрет социальных сетей и поисковых систем, декларирование российских родственников, через которых, вероятно, спецслужбы будут терроризировать людей, «глушилки» с охватом республик Донбасса. Все взаимосвязано.

Есть также мнение, что Порошенко запретил соцсети еще и по той причине, что армия его «порохоботов» проиграла информационную войну. Все группы и паблики, которые разжигали гражданскую войну, поддерживали Майдан и выводили людей на улицы, находятся под контролем Игоря Коломойского и других олигархов, которые совсем не лояльны к Петру Алексеевичу. В этих популярных пабликах сотни тысяч подписчиков, подконтрольных оппонентам президента Украины. Запретом Порошенко отчасти купировал внутреннюю оппозицию.