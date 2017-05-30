Входной билет в Россию: Минкультуры хочет брать деньги с зарубежных прокатчиков

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Москва, 30 мая. Глава министерства культуры Российской Федерации Владимир Мединский предложил установить взнос для проката иностранных кинофильмов в 5 млн рублей.

«Вход (на рынок) оставляем пять миллионов, вводим строку, что при сборах свыше (какой-то суммы) платится процент с оборота, — сказал он на встрече с продюсерами. — Он устанавливается представлением правительства, посмотрим, как это будет работать».

Как отметил Мединский, то, какие иностранные фильмы необходимо освободить от уплаты взноса в зависимости от их художественной значимости, будет решать созданная при Фонде кино специальная комиссия.

Ранее глава Минкультуры выразил мнение, что российское кино нуждается в защите. По его мнению, необходимо вводить протекционистские меры на уровне закона, чтобы поддержать отечественную киноиндустрию в неравной конкурентной борьбе с Голливудом.