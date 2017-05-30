Сотрудники Росгвардии сбили москвичку с ребенком на пешеходном переходе

В Избранное

Скопировать

Москва, 30 мая. Сотрудники Росгвардии сбили женщину с ребенком на пешеходном переходе в Москве, когда они переходили дорогу на красный свет, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Женщину на переходе в Москве сбили сотрудники Росгвардии. 33-летняя Елена А. припарковала автомобиль и переходила дорогу по переходу на запрещающий сигнал светофора с двухлетним сыном Миланом на руках.

Наряд Росгвадии двигался по маршруту патрулирования и совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП женщина госпитализирована с ушибом и закрытым переломом бедра. Мальчик госпитализирован, но, к счастью никаких, травм у него не зафиксировано.

Ранее мигрант на Lada Priora пытался скрыться от полиции и сбил женщину в Подмосковье.