Сирия: ИГ атаковало жилые кварталы Дейр эз-Зора, 15 погибших

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Хомс (Сирия), 30 мая. Жилые кварталы сирийского города Дейр-эз-Зор попали под массированный минометный обстрел со стороны боевиков «Исламского государства»* (ИГ*).

По словам осведомленного источника, 15 человек погибли, несколько десятков получили ранения, передает РИА Новости.

Напомним, что по меньшей мере четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате атаки боевиков ИГ кварталов города Эль-Мухаррам, который расположен в провинции Хомс.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.