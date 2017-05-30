Глава Молдавии намерен обсудить с Путиным высылку российских дипломатов

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Кишинев, 30 мая. Президент Молдавии Игорь Додон заявил о намерении обсудить с президентом России Владимиром Путиным высылку российских дипломатов из республики.

Посольство России в Молдавии в понедельник получило ноту, в которой говорилось о том, что пять российских дипломатов признаны персонами нон грата. По словам премьера страны Павла Филипа, решение принято на основании информации, полученной от спецслужб.

Глава Молдавии заявил РИА Новости, что осуждает такие действия правительства.

Додон примет участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Глава Молдавии сообщил, что в рамках мероприятия у него запланированы встречи с российским руководством разных уровней.