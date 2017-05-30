Гидрометцентр предупреждал МЧС о том, что Москве угрожает сильный ураган

В Избранное

Скопировать

Москва, 30 мая. Гидрометцентр предвидел угрозу урагана в Москве и информировал о ней МЧС. По словам источника ФАН, знакомого с ситуацией, в министерство чрезвычайных ситуаций специалисты Гидрометцентра передали всю необходимую информацию.

В настоящее время стихия продвигается на северо-восток. Пик силы ураган достиг в московском регионе в понедельник, сейчас стихия идет на спад. Обострение обусловил целый комплекс факторов: нагрев подстилающей поверхности, контраст температур, влажность, перепад по высоте.

Напомним, по последним данным жертвами урагана в Москве и области стали 16 человек, более 100 человек пострадали.