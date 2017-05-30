«Аэрофлот» потребовал от «Гражданских самолетов Сухого» 2,09 млрд рублей

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Москва, 30 мая. Компания «Аэрофлот» подала в Арбитражный суд города Москвы иск к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) на 2,09 миллиарда рублей.

Согласно предварительной информации, 29 мая было зарегистрировано соответствующее заявление. Однако суть иска пока раскрыта не была.

Напомним, ранее стало известно о том, что в апелляционный суд российской столицы был подан иск против производителя пассажирских самолетов Sukhoi SuperJet «Гражданским самолетам Сухого». Сумма исковых требований составила 576 миллионов рублей.