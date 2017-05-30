В Луганске ждут Маккейна: Плотницкий рассказал об изменении международного статуса ЛНР

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Некоторые страны Европы фактически уже признали Луганскую народную республику, заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий в эксклюзивном интервью для Федерального агентства новостей.

«Важные шаги к официальному признанию нашей республики уже сделаны. Например, 17 мая, на пленарном заседании Европарламента, депутат от Италии Элеонора Форенца заявила, что Европе давно пора открыть глаза на преступления киевского режима и признать независимость ЛНР и ДНР», — отметил глава Луганской народной республики.

Напомним, что Элеонора Форенца уже бывала в столице ЛНР и даже принимала участие в празднествах в честь Первомая. Она хорошо знает истинное положение дел, поэтому и действует конструктивно.

«Возможно, если бы американский сенатор Джон Маккейн не слепо доверял выдумкам Петра Порошенко, а приехал к нам и увидел все сам, он тоже поддержал бы нас. Мое прошлогоднее приглашение остается в силе. В Луганске ждут Джона Маккейна и готовы все ему показать. Уверен, что человек чести и боевой офицер не испугается такой поездки. Она поможет прекратить грубый обман американских налогоплательщиков, а также сохранить десятки миллионов долларов для бюджета США и десятки тысяч жизней граждан Украины и республик Донбасса», — добавил Плотницкий.

Плотницкий отметил, что в республике уже успели убедиться в том, что Евросоюз фактически признал республики Донбасса еще в октябре 2016 года, когда на местные общественные выборы прибыли международные наблюдатели примерно из 20 стран мира. При этом многие из иностранных наблюдателей с неподдельным интересом знакомились с жизнью Луганской народной республики, позитивно оценили сами выборы и процесс строительства молодого государства.

Некоторые страны даже внесли свой вклад в развитие ЛНР и международное сотрудничество с республикой. Например, в Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко был создан итальянский культурный центр, а также появились возможности для изучения иврита и финского языка.

По мнению Игоря Плотницкого, «очередным шагом к налаживанию международного сотрудничества стала международная научная конференция «Признание государств и правительств: проблемы и перспективы, барьеры и возможности», которая состоялась в Луганске 18–19 мая. Она показала, что уже во многих странах на четырех континентах ученые, активисты гражданского общества, руководители профсоюзов и общественных организаций проявляют доброжелательное внимание к ЛНР и воспринимают республику как полноценного международного партнера.

Активное обсуждение получила идея о возможном создании СНГ — Союза непризнанных государств или Союза новых государств. Глава республики напомнил, что ныне в мире существует около 120 непризнанных и частично признанных государств и суверенных регионов.