«Боруссия» объявила об отставке Тухеля

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Берлин, 30 мая. Дортмундская «Боруссия» объявила об уходе Томас Тухель с поста главного тренера команды. Информация об этом появилась в официальном микроблоге немецкого клуба.

Тухель уже успел попрощаться со своими подопечными, пожелав им всего наилучшего. «Благодарен за два интересных года, наполненных событиями. Жаль, что всё завершилось. Спасибо болельщикам, команде и тем, кто нас поддерживал. Желаю „Боруссии“ всего наилучшего», – написал 43-летний специалист в своем Twitter.

Отметим, что действующий контракт Тухеля с «Боруссией» истекал летом 2018 года. Досрочное расторжение соглашение предполагает выплату ему компенсацию в размере двух млн евро.

