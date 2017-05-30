Збигнев Бжезинский: по стопам Макиавелли. Колонка Олега Денежки

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Прошло несколько дней со дня смерти Збигнева Бжезинского. Последнее дело — торжествовать на смертном одре врага. Даже если ты победил его в честном бою — прояви благородство. Промолчи. По-настоящему знаменитая римская фраза звучит так: «О врагах или ничего, или только правду». А правда про политика Бжезинского, советника президента США Джимми Картера, поляка, поставившего целью своей жизни маниакальную борьбу с Россией и русским, будет звучать и вовсе нелицеприятно.

Про Россию Збигнев говорил много и часто. Одна из его последних цитат касалась роли нашей страны в мире. По мнению политика, Россия — не более чем пищевая среда для человечества. Ее роль — быть просто кормом для остальных стран. И для этого Россия должна умереть.

«Новый мировой порядок будет строиться против России, на руинах России и за счет России», — хищнически заявил Збигнев.

Впрочем, и иллюзий относительно слабости России он не питал. Побаивался — как и весь просвещенный Запад. Это был иррациональный страх, впитанный со всей западной культурой и существующий на Западе уже много веков. Страх перед просторами России, ее потенциалом.

«Для Америки Россия слишком слаба, чтобы быть партнером, но, как и прежде, слишком сильна, чтобы быть просто ее пациентом», — писал Бжезинский.

Из этого можно сделать только один вывод: что бы Россия ни делала, какие бы миролюбивые заявления ни озвучивала, на какие бы уступки ни шла — коллективный «Збигнев Бжезинский» существовал в западной политической культуре задолго до поляка-русофоба и будет существовать еще века после его смерти.

Но вообще-то Збигневу можно только позавидовать: не всякий доживет до 90 лет, испытывая всю дорогу столько ненависти и злобы. А вот он дожил. Как в анекдоте: «Один молодой человек решил жениться на очень старой леди, чтобы унаследовать ее состояние. Когда он умер, она унаследовала все его деньги».

Так что жизнь Бжезинский прожил долгую и насыщенную. И вся его деятельность была пронизана макиавеллиевским началом: ссорить, стравливать, вредить. И все это он вершил, не задумываясь о человеческих судьбах и жизнях. Любое количество жертв он считал оправданным, если это приводило к успеху его начинаний.

Один из величайших злодеев XX века в своей безжалостности и жестокости уступал, наверное, лишь Гитлеру. И все это он называл битвой за прогресс и демократию. Защитой прогрессивного человечества от русских варваров.

Напомним, кем был предшественник Бжезинского на ниве циничной беспардонной политики — Никколо Макиавелли. Итальянский мыслитель, философ, писатель, политический деятель XV-XVI веков занимал пост секретаря второй канцелярии во Флорентийской республике. Иными словами, отвечал за дипломатические связи страны. Он написал множество трактатов в самых разных областях, но наиболее известным стал труд «Государь», опубликованный в 1532 году.

Сам Макиавелли, несмотря на то, что был чиновником республики, выступал сторонником монархии и был приверженцем сильной государственной власти, для укрепления которой допускал применение любых средств. То есть таких же идей, как и большинство польских националистов, к коим принадлежал если не «де-юре», то «де-факто» Збигнев Бжезинский.

Главный принцип, который они исповедовали, был впервые озвучен отцом Александра Великого, македонским царем Филиппом: разделяй и властвуй. Всю свою жизнь Бжезинский много и активно ссорил народы и страны. Этого же принципа он придерживался и в политике по отношению к вассалам США. Именно Бжезинский сделал все, чтобы не дать укрепиться союзу Германии и Франции, а также все для выработки общей, независимой от США, европейской внешнеполитической позиции.

Именно Бжезинский является одним из авторов концепции вовлечения СССР в полномасштабный военный конфликт с третьими странами — полигонами стали Ближний Восток и Африка. Когда стало ясно, что кроме военных поставок СССР ничего предпринимать не собирается, был разработан план вовлечения Советского Союза в боевые действия в Афганистане.

Обставлено все было таким образом, что у СССР просто не оставалось другого выхода. Как скажет позже тогдашний министр обороны Советского Союза, маршал Павел Сергеевич Грачев: «Входить в Афганистан было ошибкой, а не входить — преступлением».

После начала Афганской войны Бжезинский написал президенту Картеру, что Афганистан станет для СССР военной катастрофой, не уступающей в масштабах поражению США во Вьетнаме. «Теперь у нас есть шанс дать Советскому Союзу свою Вьетнамскую войну», — хвастался польский Макиавелли.

Позже в интервью он часто заявлял, что моджахеды и их движение — именно его рук дело.

«Именно Джимми Картер и я, используя ресурсы ЦРУ, положили начало моджахедам. И это стало настоящей головной болью для СССР. И я бы сделал это снова», — говорил и писал Збигнев.

При этом он скромно умалчивал о том, какой головной болью стали моджахеды для всего мира, и что его действия, возможно, привели к катастрофе 11 сентября 2001 года, уничтожившей в ходе теракта башни-близнецы Всемирного торгового центра. Как умалчивал и о том, что именно движение моджахедов преобразовалось позже в движение «Талибан» (деятельность запрещена в РФ), а потом в «Аль-Каиду» (деятельность запрещена в РФ).

Одним словом, Збигневу Бжезинскому есть чем похвастаться на том свете. И вряд ли дьяволу удалось подобрать для него котел со смолой подходящего размера.

Нет такого размера в аду.