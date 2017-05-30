Минские соглашения по Донбассу Киев превратил в заклинание — МИД РФ

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Москва, 30 мая. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Киев усилил саботаж минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе.

Представитель ведомства подчеркнул, что инициаторы усиления антироссийских санкций в связи с невыполнением «Минска-2» должны адресовать свои требования только властям Украины.

«Мы наблюдаем только нарастающий, усиливающийся саботаж украинского политического руководства в плане выполнения минских соглашений. Мы не можем за другого обеспечить результативность этого процесса», — сообщил дипломат журналистам.

Рябков добавил, что западным коллегам, включая администрацию президента США Дональда Трампа, следует воздействовать на Киев. Таким способом они смогут добиться имплементации минских соглашений, которые, по его словам, уже превратились в «заклинания» и «мантру».